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ДТП с участием несовершеннолетнего на улице Маршала Бабаджаняна, есть потерпевшие

ДТП с участием несовершеннолетнего на улице Маршала Бабаджаняна, есть потерпевшие

16-го января   в 22։25 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  в Ереване на улице Маршала Бабаджаняна произошло ДТП, есть потерпевшие,  необходима  помощь спасателей.  

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  и спасательный отряд  для  проведения специальных работ  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что  автомобиль Infinity (водитель Ж.Дж․,  2005 г/р) столкнулся  с Chevrolet. Водителя и пассажира  Infinity Г.Г. ( 2005 г/р)спасатели вытащили из машины и поднесли к машине  скорой помощи, которая доставила потерпевших в  МЦ «Сурб Аствацамайр».

Спасатели обесточили машину Infinity и зачистили дорогу.


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