ДТП с участием несовершеннолетнего на улице Маршала Бабаджаняна, есть потерпевшие

16-го января в 22։25 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Ереване на улице Маршала Бабаджаняна произошло ДТП, есть потерпевшие, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы и спасательный отряд для проведения специальных работ МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что автомобиль Infinity (водитель Ж.Дж․, 2005 г/р) столкнулся с Chevrolet. Водителя и пассажира Infinity Г.Г. ( 2005 г/р)спасатели вытащили из машины и поднесли к машине скорой помощи, которая доставила потерпевших в МЦ «Сурб Аствацамайр».

Спасатели обесточили машину Infinity и зачистили дорогу.