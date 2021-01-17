Число жертв последствий землетрясений в Индонезии выросло до 56

По меньшей мере 56 человек погибли из-за землетрясений, произошедших в индонезийской провинции Западный Сулавеси. Об этом 17 января со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило агентство "Синьхуа".

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по данным агентства, число пострадавших составляет 826 человек.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Западном Сулавеси в пятницу примерно 2:28 по местному времени. Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. В четверг в 14:35 по местному времени в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,9. С четверга местная сейсмологическая служба зафиксировала 28 афтершоков.