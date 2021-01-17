В Армении есть закрытые автомобильные дороги. Дорога Степанцминда-Ларс также закрыта
На территории РА есть закрытые автомобильные дороги.
В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.
Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в городе Апаран Арагацотнской области местами гололед.
По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, трасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств. На российской стороне скопилось 340 грузовиков.
По информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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