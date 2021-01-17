В  Армении есть закрытые автомобильные дороги. Дорога Степанцминда-Ларс также закрыта

На территории РА есть закрытые автомобильные дороги.

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в городе Апаран Арагацотнской области местами гололед.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, трасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств. На российской стороне скопилось 340 грузовиков.

По информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.