COVID-19:  в Армении отмечен 351 случай заражения,  157 человек выздоровели,  умерли - 5

По состоянию на 11:00 часов 17 января в Армении подтверждено 164 586 случаев заболевания коронавирусом: из них 152 772 случаев выздоровления, 2292 случаев смерти. В настоящее время 8093 пациента проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 623 311 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве Республики Армения,16 января было проведено 2607 тестов: подтвердился 351 новый случай заболевания коронавирусом. Зафиксировано 5 случаев смерти из 157 случаев выздоровления.

В этот же день зарегистрирован один случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев - 729.