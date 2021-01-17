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COVID-19:  в Армении отмечен 351 случай заражения,  157 человек выздоровели,  умерли - 5

COVID-19:  в Армении отмечен 351 случай заражения,  157 человек выздоровели,  умерли - 5

По состоянию на 11:00 часов 17 января в Армении подтверждено 164 586 случаев заболевания коронавирусом: из них 152 772 случаев выздоровления,   2292 случаев смерти.  В настоящее время  8093 пациента проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 623 311 тестов.

Как сообщили  Арменпресс в Минздраве Республики Армения,16 января было проведено 2607 тестов: подтвердился 351 новый случай заболевания коронавирусом. Зафиксировано 5 случаев смерти из 157 случаев выздоровления.

В этот же день зарегистрирован один случай смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев - 729.

 

 


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