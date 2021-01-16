Армения подаст в ЕСПЧ жалобу на Азербайджан

Республика Армения собирается подать жалобу на Азербайджан в Европейский суд по правам человека.

Об этом Арменпресс сообщил Егише Киракосян — представитель Республики Армения в ЕСПЧ.

«Мы уже достаточное время проводим подготовительную работу: это сбор доказательств, оценка, подготовка жалобы. В ближайшее время мы собираемся подать жалобу на Азербайджан. Это будет довольно широкий круг вопросов: от логики защиты прав жертв, раненых и перемещенных лиц до требований, касающихся утерянного или поврежденного имущества, и их, на наш взгляд, довольно много», - сказал Киракосян.

По его словам, в жалобе также будут отражены все нарушения международного права — включая нарушения международного гуманитарного права, которые совершил Азербайджан, применяя в ходе войны методы и средства, запрещенные во время войны.