Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

Армения подаст в ЕСПЧ жалобу на Азербайджан

Армения подаст в ЕСПЧ жалобу на Азербайджан

Республика Армения собирается подать жалобу на Азербайджан в Европейский суд по правам человека. 

Об этом Арменпресс сообщил Егише Киракосян — представитель Республики Армения в ЕСПЧ. 

«Мы уже достаточное  время  проводим подготовительную работу: это  сбор доказательств, оценка, подготовка жалобы. В ближайшее время мы собираемся подать жалобу на Азербайджан. Это будет довольно широкий круг вопросов: от логики защиты прав жертв, раненых и перемещенных лиц до требований, касающихся утерянного или поврежденного имущества, и их, на наш взгляд, довольно много», - сказал Киракосян.

По его словам, в жалобе также будут отражены все нарушения международного права — включая нарушения международного гуманитарного права, которые   совершил Азербайджан,  применяя в ходе  войны методы и средства, запрещенные во время войны.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации