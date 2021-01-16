В Индии началась массовая вакцинация Covid-19

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, первая волна начавшейся в субботу вакцинации от коронавируса в Индии займет до шести месяцев, сообщил министр здравоохранения страны Харш Вардхан.

"В первой части этой стратегии мы намереваемся вакцинировать 300 миллионов человек, как я уже сказал, медиков, людей, которые борются с коронавирусом, людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями. Как только у нас появится (достаточно) вакцины, мы считаем, что через шесть месяцев сможем завершить эту часть", - сказал Вардхан журналистам.

По числу инфицированных в мире Индия на 2 месте — 10 млн 543 тыс 659 случаев. Вылечились 10.179.715 человек, умерли – 152.130.