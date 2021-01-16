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Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 на границе

Норвегия вводит обязательное тестирование на COVID-19 на границе

Власти Норвегии приняли решение ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех въезжающих в королевство

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

"Правительство вводит обязательное тестирование на границе для всех, кто въезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Тестирование на въезде вводится с 18 января", - говорится в сообщении.

Как пояснил министр здравоохранения БентХёйе, Норвегия является страной, где действуют строгие правила въезда и тестирование прибывающих из Европы, теперь власти делают еще один шаг, препятствующий распространению инфекции. "Люди, которые без убедительных причин откажутся от тестирования, будут оштрафованы и будут обязаны провести карантин в специальном отеле", - пояснил министр.

 

 

 


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