Украина запретила использование русского языка в сфере услуг

В Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости

Так, все поставщики услуг, и не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

"На практике это значит, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или интернет-магазине, в кофейне или ресторане, в банке или аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", — написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он добавил, что вся информация на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню теперь должна быть на украинском, хотя может и дублироваться на других языках. Сайты тоже придется перевести на государственный язык, причем пользователь должен по умолчанию попадать на украинскую версию, а затем по желанию может переключиться на другой язык.

По словам омбудсмена, переход сферы обслуживания наукраинский будет способствовать улучшению качества услуг и развитию государственного языка.