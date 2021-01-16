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ИОЗТ отметил случаи принудительной изоляции въезжающих в Армению через воздушную границу

ИОЗТ отметил случаи принудительной изоляции въезжающих в Армению через воздушную границу

Согласно постановлению Правительства Республики Армения № 1514, при въезде на территорию Республики Армения через воздушную границу страны, необходимо иметь сертификат о проведении PCR-теста (Inverse PCR), а также пройти такую же проверку в аэропорту.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Инспекционный орган здравоохранения и труда  Республики Армения.

«Гражданин должен иметь при себе справку о PCR-тестировании на коронавирус (на армянском, или английском, или русском языках), или не позднее 72 часов пройти тест ПЦР в одном из пунктов взятия проб, расположенных в аэропортах (на платной основе). «Необходимо предъявить документ, подтверждающий отбор проб, на месте при выходе из аэропорта, пройти на самоизоляцию до получения отрицательного результата анализа», - сказано в сообщении.

Инспекционный орган здравоохранения и труда  Республики Армения предупреждает, что те, кто отказывается выполнять вышеперечисленные пункты, будут подвергнуты обязательной изоляции на основании пункта 7 приложения к Постановлению Правительства РА 1514.

Персонал пограничных медико-санитарных пунктов Инспекционный орган здравоохранения и труда совместно с силами Полиции Республики Армения перешел на усиленный режим работы.


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