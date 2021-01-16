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В ближайшие дни в Ереване днем осадков не ожидается

В ближайшие дни в Ереване днем осадков не ожидается

На  всей территории Армении 16 января днем,  20 января днем, ночью 21 января - в некоторых регионах, 18 и 19 января, ночью 20 января ожидаются осадки, в горныхрайонах в виде снега, в предгорьях и низинах - в виде   снега с дождем, а 19-го января - повсеместнов виде снега.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и  мониторинга.

 «Во второй половине дня 17 и 21 января осадков не ожидается. Ветер: южный, 5-8 м / с, местами ожидается усиление ветра до 18-23 м / с. С 19-21 января температура воздуха будет постепенно понижаться на 12-15 градусов», - отмечают в центре.

В Ереване днем 16 января, 17 января, днем 20 января, 21 января осадков не ожидается.  18 и 19 января,  20 января  ночью время от времени ожидаются осадки, 19 января - в виде снега.

 


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