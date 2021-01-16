В ближайшие дни в Ереване днем осадков не ожидается

На всей территории Армении 16 января днем, 20 января днем, ночью 21 января - в некоторых регионах, 18 и 19 января, ночью 20 января ожидаются осадки, в горныхрайонах в виде снега, в предгорьях и низинах - в виде снега с дождем, а 19-го января - повсеместнов виде снега.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга.

«Во второй половине дня 17 и 21 января осадков не ожидается. Ветер: южный, 5-8 м / с, местами ожидается усиление ветра до 18-23 м / с. С 19-21 января температура воздуха будет постепенно понижаться на 12-15 градусов», - отмечают в центре.

В Ереване днем 16 января, 17 января, днем 20 января, 21 января осадков не ожидается. 18 и 19 января, 20 января ночью время от времени ожидаются осадки, 19 января - в виде снега.