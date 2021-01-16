В Москве из-за сильного снегопада отменено и задержано более 20 рейсов
13:32, 16 Январь, 2021
Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в пятницу на фоне сильного снегопада.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости
По информации на 11:54 (мск) пятницы, в а/п "Внуково" семь рейсов задержаны, пять - отменены; в "Домодедово" - 12 рейсов задержаны, три - отменены, в "Шереметьево" - четыре рейса задержаны, 3 рейса отменены.
В субботу в Москве ожидается 15 градусов мороза, сильный снегопад, усиление ветра, падение атмосферного давления, ухудшение видимости до 500-800 метров.
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