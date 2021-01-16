В Москве из-за сильного снегопада отменено и задержано более 20 рейсов

Более 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в пятницу на фоне сильного снегопада.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости

По информации на 11:54 (мск) пятницы, в а/п "Внуково" семь рейсов задержаны, пять - отменены; в "Домодедово" - 12 рейсов задержаны, три - отменены, в "Шереметьево" - четыре рейса задержаны, 3 рейса отменены.

В субботу в Москве ожидается 15 градусов мороза, сильный снегопад, усиление ветра, падение атмосферного давления, ухудшение видимости до 500-800 метров.