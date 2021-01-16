Китай назвал причины новой вспышки COVID-19

Вспышка коронавируса нового типа на севере и северо-востоке Китая, возникшая за последние несколько недель, вызвана ослабленными и недостаточно профессиональными мерами контроля за потоком импортных товаров и лицами, прибывающими из-за границы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

"Вспышка произошла из-за инфицированных, прибывших в страну из-за рубежа, а также из-за зараженной импортной продукции, - подчеркнул он в ходе видеоконференции. - Главная причина - неправильный контроль в местах, отведенных для карантина, недостаточно эффективные действия работников, имеющих отношение к поставкам охлажденных пищевых товаров", - заявил глава комитета Ма Сяовэй.

По словам чиновника, власти Китая должны устранить целый ряд серьезных недочетов, из-за которых в нескольких регионах страны вновь возникла угроза быстрого распространения вируса.

По числу инфицированных в мире Китай на 83 месте — 88.118 случаев. За 1 день отмечено 130 новых случаев.