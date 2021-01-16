Азербайджанская сторона передала останки 2 армянских военнослужащих
12:04, 16 Январь, 2021
Вчера азербайджанская сторона передала армянской стороне тела двух военнослужащих.
Об этом Арменпресс сообщил начальник Управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.
«Останки были обнаружены азербайджанцами в направлении Талыш-Матагиса. Назначена судебно-медицинская экспертиза для идентификации тел. Последние два дня поисковые операции не проводились. 16 января поиск тел погибших был возобновлен на четырех направлениях боевых действий: Гадрут, Физули, Джебраил и Шуши», - сказал Тадевосян.
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