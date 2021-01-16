Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

В Арцах вернулся 49 461 человек

В Арцах вернулся 49 461 человек

В сопровождении российских миротворческих сил и военной полиции в Арцах вернулся 49 461 человек, ранее покинувшие свои дома из-за боевых действий.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Минобороны Российской Федерации.

«Российская миротворческая миссия продолжает контроль за выполнением соглашений о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сообщений о нарушениях режима прекращения огня не поступало. Миротворческая миссия обеспечила безопасное возвращение беженцев в Нагорный Карабах. На сегодняшний день вернулся 49 461 человек», - сообщил заместитель руководителя Центра миротворческой миссии полковник Дмитрий Перепелкин.

Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года,  подразделения российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. Основной частью  является 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командиром миротворцев является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации