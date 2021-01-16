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В Аскеранском районе Арцаха будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

В Аскеранском районе Арцаха будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

В селах Хачмач и МхитарашенАскеранского района, а также в общинах Хнацахи Айгестан планируется обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Арменпресс сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«ГСЧС сообщает, что сегодня в рамках поиска и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов и боеприпасов в течение дня запланированы взрывные работы в сельских поселениях Хачмач, Мхитарашен Аскеранского района, а также в общинах Хнацах и Айгестан. Звуки взрывов будут слышны и в Степанакерте. Отметим, что процесс будет продолжен в ближайшие месяцы. Поэтому просим  не поддаваться панике, если  будут слышны взрывы», - говорится в заявлении.

Саперы работают ежедневно с 10:00 до 18:00. Для получения дополнительной информации и разъясненийзвоните в Центр управления ЧС по телефонам 911,101,112.

 


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