На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. Дорога Степанцминда- Ларс закрыта

На территории РА закрытые автомобильные дороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорнойметеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков.

Межобщинные дороги Ахурян-Амасияв Ширакской области труднопроходимы.

На участке Сараван - "Зангер" и в городе Апаран Арагацотнской области местами гололед.

Снег идет в городах Апаран и Талин Арагацотнской области, в Севане - Гегаркуникской области, в Ванадзоре,в Спитаке и Степанаване - Лорийской области, Ашотском и Амасийском районах Ширакской области.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, трасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств. На российской стороне скопилось 340 грузовиков.

По информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.