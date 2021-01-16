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На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. Дорога Степанцминда- Ларс закрыта

На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. Дорога Степанцминда- Ларс закрыта

На территории РА закрытые автомобильные дороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорнойметеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков.

Межобщинные дороги Ахурян-Амасияв Ширакской области труднопроходимы.

На участке Сараван - "Зангер"  и в  городе Апаран Арагацотнской области местами гололед.

Снег идет в городах Апаран и Талин Арагацотнской области, в Севане -   Гегаркуникской области, в Ванадзоре,в Спитаке и Степанаване - Лорийской области, Ашотском и Амасийском районах Ширакской области.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, трасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств. На  российской стороне скопилось 340 грузовиков.

По информации Министерства иностранных дел РА, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 


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