Недопустимы оскорбительные формулировки Вазгена Манукяна в ходе его выступления в Гюмри. ЗПЧ

Защитник прав человека РА Арман Татоян осуждает использование оскорбительных формулировок со стороны ВазгенаМанукяна— кандидата на пост премьер-министра Республики Армения, в ходе его вчерашнейвстречи сгюмрийцами.

Как передает Арменпресс, в сообщении, распространенном аппаратом Омбудсмена, говорится:

«Достойно осужденияиспользование оскорбительныхформулировокВазгеномМанукяном, который выдвигается кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения, в его сегодняшнем обращении к гюмрийцам. Еще более неприемлемо повторение его оскорбительных выражений в разговоре с журналистом.

Недопустимы все случаи употребления общественными деятелями оскорбительных слов и выражений в адрес граждан.

Дабы гарантировать общественную солидарность в нашей стране, как государственные служащие, так и общественные деятели должны воздерживаться от использования в своих публичных выступлениях выражений, унижающих достоинство людей. Каждое слово или фраза должны быть произнесены с учетом всех возможных значений и подтекстов. И естественно, что в этом отношении требования к кандидату в премьер-министры выше.

Нам следует исключить ведение разговоров друг о друге с оскорблениями, мы должны уважать мнение друг друга, каждый из нас должен соблюдать эти правила в своей речи».