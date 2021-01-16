"Айастани Анрапетутюн". Процессы в регионе с демонстрацией военной силы

«Бюджет французской армии больше, чем весь военный бюджет турецкого блока, а общий бюджет антитурецкого альянса в 7,5 раз больше бюджета турецкого блока. За пределами региона против Турции настроен также Китай— с военным бюджетом в 130 миллиардов долларов.

С другой стороны, Турция стремительно ухудшает отношения с США, военный бюджет последних в 2020 году достиг беспрецедентного объема - 738 миллиардов долларов. Позиция США будет значимой на этом «параде» вооруженных сил, тем более, что последние также координируют военную политику стран-членов НАТО. Помимо количественных показателей, приоритетом в армияхявляютсятакжекачественные показатели, но последние появляются только во время боевых действий.

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