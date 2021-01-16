"Айастани Анрапетутюн". Анкара пытается играть на двух струнах — США и России

«Приобретение российских систем ПВО С-400 становится для Турции головной болью номер один. В середине июля 2019 года Россия начала поставлять Турции новейшие системы ПВО, что вызвало кризис в отношениях этой страны с США.

Однако Турция, верная своей политике, приобретая С-400, с самого начала преследовала далеко идущие цели. Глава секретариата оборонной промышленности этой страны Исмаил Демир недавно заявил, что Турция готова купить у России вторую партию С-400, если им передадут технологию их производства ...».

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