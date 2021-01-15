В результате землетрясения в Индонезии погибло 42 человека

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 42. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Ранее сообщалось о 35 погибших и 637 раненых.

Согласно заявлению BNPB, 34 человека погибли в округе Мамуджу, восемь – в округе Маджене.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси ночью в пятницу по местному времени. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения. Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.