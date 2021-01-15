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Уэйн Руни завершил карьеру футболиста

Уэйн Руни завершил карьеру футболиста

Английский футболист Уэйн Руни принял решение завершить карьеру игрока. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба "Дерби Каунти".

35-летний Руни назначен на пост главного тренера команды. В связи с новой должностью он принял решение завершить карьеру. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

"Это большая честь пойти по пути Брайана Клаффа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филиппа Коку. Я обещаю всем, кто имеет отношение к клубу, фанатам, что я и мой тренерский штаб приложат все усилия, чтобы воплотить в жизнь потенциал команды, который я мог наблюдать в последние 12 месяцев", - сказал Руни.

С января прошлого года Руни входил в тренерский штаб команды, совмещая это с функциями игрока. В качестве футболиста он провел за "Дерби Каунти" 35 игр, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. После увольнения Коку в ноябре прошлого года Руни исполнял обязанности главного тренера.

Руни известен по выступлению за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. В составе "Эвертона" он дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся обратно в ливерпульскую команду, после чего также представлял американский "Ди Си Юнайтед". В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.

В активе форварда 120 матчей за сборную Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе национальной команды Руни выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года и добирался до аналогичной стадии на двух чемпионатах Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил выступление за сборную.


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