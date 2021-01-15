Левон Аронян примет участие в Grand Chess Tour
21:17, 15 Январь, 2021
Армянский гроссмейстер Левон Аронян примет участие в Grand Chess Tour.
Как сообщает Арменпресс, организаторы турнира опубликовали даты нескольких туров и имена участников турнира, в том числе Левона Ароняна.
Помимо армянского гроссмейстера, в Grand Chess Tour также примут участие Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Аниш Гири, Дин Лижэнь, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.
Первый тур Grand Chess Tour состоится 3-15 июня в Бухаресте.
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