Армянский гроссмейстер Левон Аронян примет участие в Grand Chess Tour.

Как сообщает Арменпресс, организаторы турнира опубликовали даты нескольких туров и имена участников турнира, в том числе Левона Ароняна.

Помимо армянского гроссмейстера, в Grand Chess Tour также примут участие Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Аниш Гири, Дин Лижэнь, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

Первый тур Grand Chess Tour состоится 3-15 июня в Бухаресте.