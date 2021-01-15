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Левон Аронян примет участие в Grand Chess Tour

Левон Аронян примет участие в Grand Chess Tour

Армянский гроссмейстер Левон Аронян примет участие в Grand Chess Tour.

Как сообщает Арменпресс, организаторы турнира опубликовали даты нескольких туров и имена участников турнира, в том числе Левона Ароняна.

Помимо армянского гроссмейстера, в Grand Chess Tour также примут участие Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Аниш Гири, Дин Лижэнь, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Ян Непомнящий, Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

Первый тур Grand Chess Tour состоится 3-15 июня в Бухаресте.


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