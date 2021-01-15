Армянские школьники завоевали 10 золотых медалей на 17-й Жаутыковской международной олимпиаде
17-я Жаутыковская международная олимпиада по математике, физике и информатике прошла в Алматы, Казахстан, 8-15 января.
Как сообщает Арменпресс, в этом году олимпиада проводилась онлайн, в ней Армению представлял две команды Физико-математической специальной школы имени А. Шагиняна и одна команда гимназии «Квант».
В олимпиаде приняли участие 1005 школьников из 20 стран, в том числе 420 по математике, 290 по физике и 295 по информатике.
Из представляющего Армению 21 участника 10 выиграли золотые, 5 - серебряные, 2 - бронзовые медали. Команда гимназии «Квант» завоевала 5 золотых и 2 бронзовых медали, заняв первое место в командном зачете, а одна команда Физико-математической школы завоевала 3 золотые и 3 серебряные медали, удостоившись почетного приза. Вторая команда физико-математической школы завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали.
Золотые медали получили:
Гимназия «Квант»
Лорета Арзуманян - 12 класс, математика
Карен Мосоян - 12 класс, физика
Давид Гюламирян - 12 класс, физика
Абелян Александр - 12 класс, информатика.
Хлгатян Араи - 11 класс, информатика
Физико-математическая специальная школа имени А. Шагиняна
Эрик Бабасян - 12 класс, математика
Ваагн Ованнисян - 11 класс, математика
Ваграм Асатрян - 11 класс, математика
Арташес Гёлецян - 12 класс, физика
Эмиль Костанян - 12 класс, информатика
Серебряные медали получили:
Физико-математическая специальная школа имени А. Шагиняна
Айк Карапетян - 11 класс, математика
Мгер Карагулян - 12 класс, математика
Рубен Амбарцумян - 11 класс, математика
Чахоян Акоп - 12 класс, физика
Рубен Караханян - 12 класс, физика
Бронзовые медали получили:
Гимназия «Квант»
Гамлет Петросян - 10 класс, математика
Парзян Размик - 10 класс, математика
Отметим, что учащиеся школ Армении участвуют в этой олимпиаде уже 17 лет. Министерство образования, науки, культуры и спорта поздравляет всех медалистов, их учителей, специалистов, которые тренируют их.
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