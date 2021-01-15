Армянские школьники завоевали 10 золотых медалей на 17-й Жаутыковской международной олимпиаде

17-я Жаутыковская международная олимпиада по математике, физике и информатике прошла в Алматы, Казахстан, 8-15 января.

Как сообщает Арменпресс, в этом году олимпиада проводилась онлайн, в ней Армению представлял две команды Физико-математической специальной школы имени А. Шагиняна и одна команда гимназии «Квант».

В олимпиаде приняли участие 1005 школьников из 20 стран, в том числе 420 по математике, 290 по физике и 295 по информатике.

Из представляющего Армению 21 участника 10 выиграли золотые, 5 - серебряные, 2 - бронзовые медали. Команда гимназии «Квант» завоевала 5 золотых и 2 бронзовых медали, заняв первое место в командном зачете, а одна команда Физико-математической школы завоевала 3 золотые и 3 серебряные медали, удостоившись почетного приза. Вторая команда физико-математической школы завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали.

Золотые медали получили:

Гимназия «Квант»

Лорета Арзуманян - 12 класс, математика

Карен Мосоян - 12 класс, физика

Давид Гюламирян - 12 класс, физика

Абелян Александр - 12 класс, информатика.

Хлгатян Араи - 11 класс, информатика

Физико-математическая специальная школа имени А. Шагиняна

Эрик Бабасян - 12 класс, математика

Ваагн Ованнисян - 11 класс, математика

Ваграм Асатрян - 11 класс, математика

Арташес Гёлецян - 12 класс, физика

Эмиль Костанян - 12 класс, информатика

Серебряные медали получили:

Физико-математическая специальная школа имени А. Шагиняна

Айк Карапетян - 11 класс, математика

Мгер Карагулян - 12 класс, математика

Рубен Амбарцумян - 11 класс, математика

Чахоян Акоп - 12 класс, физика

Рубен Караханян - 12 класс, физика

Бронзовые медали получили:

Гимназия «Квант»

Гамлет Петросян - 10 класс, математика

Парзян Размик - 10 класс, математика

Отметим, что учащиеся школ Армении участвуют в этой олимпиаде уже 17 лет. Министерство образования, науки, культуры и спорта поздравляет всех медалистов, их учителей, специалистов, которые тренируют их.