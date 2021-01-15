ГКД вложит весь свой потенциал, чтобы превысить запланированный на 2021 год показатель доходов

Председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян считает показатель налоговых поступлений, запланированный законом о бюджете на 2021 год, достаточно ответственным ориентиром, уверяя, что Комитет госдоходов вложит весь свой потенциал, чтобы обеспечить и даже перевыполнить его. Об этом сообщил Арменпресс председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян.

Председатель Комитета госдоходов напомнил, что согласно закону о госбюджете на 2021 год налоговые поступления запланированы на уровне 1 трлн 440 млрд драмов.

«Для нас это достаточно ответственная планка, учитывая текущий год и текущие реалии. Хотя год только начался, все зависит от развития экономики, мы, конечно, планируем обеспечить эти доходы, вложить весь свой потенциал, чтобы их превысить», - заверил Ованнисян.