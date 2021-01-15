Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

ГКД вложит весь свой потенциал, чтобы превысить запланированный на 2021 год показатель доходов

ГКД вложит весь свой потенциал, чтобы превысить запланированный на 2021 год показатель доходов

Председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян считает показатель налоговых поступлений, запланированный законом о бюджете на 2021 год, достаточно ответственным ориентиром, уверяя, что Комитет госдоходов вложит весь свой потенциал, чтобы обеспечить и даже перевыполнить его. Об этом сообщил Арменпресс председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян.

Председатель Комитета госдоходов напомнил, что согласно закону о госбюджете на 2021 год налоговые поступления запланированы на уровне 1 трлн 440 млрд драмов.

«Для нас это достаточно ответственная планка, учитывая текущий год и текущие реалии. Хотя год только начался, все зависит от развития экономики, мы, конечно, планируем обеспечить эти доходы, вложить весь свой потенциал, чтобы их превысить», - заверил Ованнисян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации