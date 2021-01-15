Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили итоги саммита лидеров России, Армении и Азербайджана

15 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги саммита лидеров России, Армении и Азербайджана 11 января 2021 г. в Москве, реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей, в том числе касающихся решения гуманитарных вопросов, запуска процесса разблокирования экономических и транспортных связей в регионе.

Был также затронут ряд актуальных тем двустороннего сотрудничества и международной повестки дня.