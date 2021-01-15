Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer

Житель Бельгии, которому было 82 года, скончался через пять дней после вакцинации от коронавируса, пишет в пятницу газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP).

Сообщается, что проводится расследование с целью определить, существует ли связь между прививкой и кончиной человека. "Будет проведено вскрытие. Сейчас уже можно сказать, что этот человек имел серьезные хронические заболевания", - говорится в сообщении.

По словам бельгийского эпидемиолога Пьера Ван Дамма, в настоящее время в Бельгии проводится вакцинация постояльцев домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория граждан, у большей части которых, в силу преклонного возраста, есть масса сопутствующих заболеваний,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Можно предположить, что кто-то из вакцинируемых из числа постояльцев домов престарелых скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если проводится расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина привела к смерти", - сказал специалист.

По его словам, согласно предварительной информации, смерть мужчины также не связана с прививкой. "Нет причин для паники вокруг вакцины", - добавил он.

Согласно данным бельгийского федерального центра по вопросам коронавируса, в период с 28 декабря по 12 января в стране частичную вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech получили 34 979 человек.