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Совет НС утвердил проект повестки дня очередных заседаний 

Совет НС утвердил проект повестки дня очередных заседаний 

Состоялось очередное заседание Совета НС, которое вел председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, члены Совета обсудили и утвердили проекты повесток дня сессии и созываемых 18 января очередных заседаний шестой сессии НС седьмого созыва. По решению Совета установлена также очередность  обсуждения повесточных вопросов созываемых 18 января очередных заседаний.

В проекте повестки дня созываемых 18 января очередных заседаний 46 вопросов.


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