Совет НС утвердил проект повестки дня очередных заседаний 

Состоялось очередное заседание Совета НС, которое вел председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, члены Совета обсудили и утвердили проекты повесток дня сессии и созываемых 18 января очередных заседаний шестой сессии НС седьмого созыва. По решению Совета установлена также очередность обсуждения повесточных вопросов созываемых 18 января очередных заседаний.

В проекте повестки дня созываемых 18 января очередных заседаний 46 вопросов.