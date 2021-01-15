Турция в конце января решила обсудить с РФ дальнейшие поставки С-400

Власти Турции планируют в конце января обсудить с Россией вопрос о возможных дальнейших поставках систем ПВО С-400, заявил в пятницу турецкий президент Реджем Тайип Эрдоган.

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что Анкара планирует "обсудить многие вопросы, в том числе и этот".

Эрдоган предупредил, что Турция будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках и не собирается спрашивать у США разрешения на них,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Турция уже купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Москва поставила Анкаре системы С-400 на $2,5 млрд, часть контракта была оформлена в кредит. 7 декабря 2020 года сообщалось, что Турция полностью расплатилась с РФ за поставки С-400, контракт закрыт.