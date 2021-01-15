Ваграм Думанян принял участие в круглом столе министров спорта Совета Европы

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Сегодня министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян принял участие в круглом столе, проведенном в рамках 16-й Конференции министров спорта Совета Европы, в рамках которой была принята новая редакция Европейской спортивной хартии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки РА. В онлайн-мероприятии приняли участие официальные лица из стран-участниц Расширенного частичного соглашения о спорте (EPAS) и представители международных спортивных организаций. Вел круглый стол министр культуры и спорта Греции Лефтерис Авгенакис.

Затем выступили главы делегаций стран-участниц EPAS. Глава армянской делегации, министр образования и науки РА Ваграм Думанян, высоко оценив приверженность и волю EPAS к развитию международного сотрудничества, подтвердил, что Армения поддерживает реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года принимает честную игру, уважает спорт, основанный на сотрудничестве, как потенциальный поборник развития и мира. Министр также представил основные приоритеты спортивной политики Армении и проделанную работу: «Как лица, отвечающие за спорт, в 2019 году мы внесли поправки в Закон РА «О физической культуре и спорте», сосредоточив внимание на инклюзивном спорте, людях с ограниченными возможностями, интеграции женщин, защите прав спортсменов и общественном здоровье. В настоящее время разрабатывается Государственная стратегия развития спорта и план мероприятий на 2021-2025 годы. Мы строим многостороннее сотрудничество, поэтому все заинтересованные стороны, в том числе представители гражданского общества, участвуют в реформе спортивной политики. Принципы, изложенные в Европейской спортивной хартии, серьезно воспринимаются нами как руководящие принципы при разработке спортивной стратегии».

Министр Ваграм Думанян также сообщил, что Министерством разработано и реализовано более десятка мероприятий, направленных на развитие спорта, которые охватывают все возрастные группы населения Армении, от детей дошкольного возраста до пожилых людей, людей с ограниченными возможностями. В завершение своего выступления министр образования и науки Республики Армения выразил надежду, что совместными усилиями удастся преодолеть вызовы в этой сфере, обусловленные эпидемией COVID-19 в Европе.

Отметим, что круглому столу предшествовали онлайн-сессии, в ходе которых обсуждались вопросы Европейской спортивной хартии как ключевого документа для разработки спортивной политики государств-членов СЕ. В этом контексте был рассмотрен ряд вопросов: защита прав человека в спорте, защита прав спортсменов, принятие спортивными учреждениями принципов эффективного управления, укрепление солидарности между спортивными движениями и т. д. Армению на обсуждениях представлял заместитель министра образования и науки РА Артур Мартиросян. Следует добавить, что Армения является участником Расширенного частичного соглашения по спорту с 2008 года, которое контролирует применение Европейской спортивной хартии и Кодекса спортивной этики в странах-участницах соглашения. Соглашение обеспечивает гармонизацию спортивной политики и стандартов между странами-участницами, а также содержит предложения по необходимой политике для решения текущих проблем в международном спорте.