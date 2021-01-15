В Австралии хотят оставить голубю из США небольшой шанс выжить

Министерство сельского хозяйства Австралии подтвердило, что планирует убить почтового голубя, предположительно, прибывшего в страну из США, однако у птицы остается небольшой шанс.

В конце декабря голубя нашел на своем участке житель пригорода Мельбурна. Австралийцу удалось узнать, что голубь зарегистрирован в США, где он должен был участвовать в голубиных гонках 29 октября, но позднее пропал. Эксперты полагают, что голубь мог переправиться в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 тысяч километров. Подвиг птицы привлек внимание австралийских СМИ, а также австралийской службы по карантину и инспекции.

Минсельхоз заявил, что птицы из-за пределов Австралии могут распространять болезни, угрожающие как национальному птицеводству, так и уникальному миру диких птиц. "Гуманное уничтожение голубя – это лучшая защита австралийского птицеводства и пернатой фауны", - говорится в заявлении.

Однако власти также учли настроения в обществе и призывы сохранить жизнь голубю. В ведомстве не исключили, что он может быть "реэкспортирован" в США в случае согласия американской стороны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В министерстве хотят, как можно быстрее изолировать голубя и призывают к сотрудничеству нашедшего его мужчину по имени Кэвин Селли-Берд. Специалисты также проверят американское происхождение опознавательного жетона на голубе. Ранее сообщалось, что Селли-Берд назвал голубя Джо в честь избранного президента США Джо Байдена.

Из-за уникальной фауны в Австралии действуют строгие законы о ввозе животных на территорию страны. Животные обязаны проходить длительный карантин, все вещи, которые использовались для ухода за животным, после карантина уничтожаются.