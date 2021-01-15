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В Грузии за сутки выявили 1177 случаев заражения коронавирусом

В Грузии за сутки выявили 1177 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 177. Скончались 26 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 245 789 случаев заражения,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 837 человек, с начала пандемии вылечились 229 196 пациентов. Скончались 2 893. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За минувшие сутки в стране проведено 15 205 тестов: 7 265 из них на антиген и 7 940 – ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 499 человек, в стационарах – 3 732, в ковид-гостиницах – 648.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.


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