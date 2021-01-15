Атена Манукян представила песню “You Should Know”

Греческая певица, композитор Атена Манукян представила на суд поклонников песню “You Should Know”.

«Арменпресс» передает, песня уже доступна на различных музыкальных площадках.

Афина принимала участие во многих международных конкурсах, она пишет песни, написала и для победительницы “Евровидения-2005” Елены Папаризу.

В 2007 году Афина в Греции приняла участие в международном музыкальном конкурсе “This Is What's Missing” и выиграла первый приз. Год спустя, в 2008 году, с песней “To Fili Tis Aphroditis” она приняла участие в отборочном туре конкурса песни “Детское Евровидение” в Греции.

В 2011 году был выпущен первый сингл певицы “Party Like A Freak”, который сразу стал хитом в Греции и имеет миллионы просмотров на YouTube. За эту песню она дважды номинировалась на “Video Music Awards”. В 2012 году был выпущен следующий сингл певицы “I Surrender”, который очень быстро стал одним из лучших хитов года.

Афина в 2018 году на британском “X Factor” выступала в качестве приглашенной певицы. Члены жюри Саймон Коуэль, Робби Уильямс и Айду Филдс были восхищены ею.

В 2020 году певица победила на армянском конкурсе “К Евровидению”, и с песней “Chains On You” собиралась принять участие в международном конкурсе песни “Евровидение”, однако конкурс был отменен из-за пандемии.