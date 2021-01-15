Перспектива перехода COVID-19 в разряд эндемических заболеваний делает вакцины из престижных лабораторий, таких как российский институт Гамалеи, очень привлекательными для Чили, заявил РИА Новости заместитель министра международных экономических отношений МИД Чили Родриго Яньес.

"На ближайшее будущее Чили уже обеспечена вакцинами для населения, но очевидно, что вакцины из престижных лабораторий, таких как институт Гамалеи, выглядят очень привлекательными с учетом того, что это эндемическое заболевание", - сказал заместитель министра.

Яньес подтвердил, что Чили в настоящее время инициирует процесс обмена технической и научной информацией между российским институтом, чилийскими органами здравоохранения и регулирующими органами, чтобы получить результаты тестов и исследования вакцины,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Имея эту информацию, мы сможем в дальнейшем обсуждать возможность поставок или стоимость, но на данный момент переговоры ведутся на общем уровне", - добавил он.

Власти Чили обеспечили для граждан более 30 миллионов доз вакцин из лабораторий Pfizer, Sinovac, Johnson&Johnson и AstraZeneca, что позволит охватить практически все население страны. Помимо этого, страна участвует в международном механизме Covax.

"Распоряжением президента Себастьяна Пиньеры мы должны рассмотреть все альтернативы, которые могут понадобиться стране, включая "Спутник V", - заключил Яньес.

Национальный процесс вакцинации против COVID-19 начался в Чили 24 декабря 2020 года с прибытием первой партии вакцины американской лаборатории Pfizer. Национальный план заключается в вакцинации 5 миллионов человек в течение первого квартала 2021 года, в приоритете - работники здравоохранения, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. По итогам второго квартала правительство планирует иммунизировать до 15 миллионов жителей.

В Чили за время пандемии COVID-19 выявлен у 656 712 человек, в это число входят 17 294 летальных случая.