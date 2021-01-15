Китай отказал во въезде в страну двум экспертам ВОЗ из-за положительных тестов на COVID-19

Власти Китая отказали во въезде в страну двум экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за положительных результатов их тестов на антитела к коронавирусу. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Из 15 членов миссии ВОЗ у одного эксперта из Великобритании и одного эксперта из Катара результаты тестирования на антитела IgM дали положительный результат во время прохождения транзитного тестирования в аэропорту Сингапура", - заявил дипломат. Как отметил представитель МИД, в соответствии с действующими правилами им было отказано во въезде на территорию КНР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, после первого тестирования была организована повторная сдача данных анализов, в ходе которой результат британского эксперта был отрицательным, а представителя Катара остался положительным. "Китай уже дал согласие на въезд британского эксперта", - отметил Чжао Лицзянь, не уточнив дату и время его прибытия.

Эксперты ВОЗ прибыли в четверг в Ухань для установления происхождения коронавируса. Власти КНР пояснили, что, согласно действующим в стране правилам, эксперты должны пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".