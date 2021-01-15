Луис Огана покинул команду “Арарат-Армения”

Игрок двукратного чемпиона Армении “Арарат-Армения” покинул клуб. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Срок контракта между футболистом Луисом Оганой и футбольным клубом “Арарат-Армения” истек, стороны приняли совместное решение не продлевать срок действия контракта. В составе “Арарат-Армении” он принял участие в 55-и матчах и был автором 19-и голов и 9-и голевых передач.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.