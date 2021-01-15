Правительство предлагает разрешить некоторым сотрудникам КГД носить боевое оружие

Постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности вынесла положительное заключение по проекту закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии”.

Как передает «Арменпресс», проект правительства представил заместитель председателя Комитета по государственным доходам Аршак Гаспарян.

Разработка проекта закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об оружии” обусловлена необходимостью предоставления боевого оружия некоторым сотрудникам Комитета государственных доходов, которое предусматривается использовать при решении оперативно-служебных задач. Целями оперативно-розыскной деятельности являются, в числе других целей, пресечение и раскрытие контрабанды, а также незаконного перемещения транспортных средств через таможенную границу Республики Армения. В рамках проекта некоторым сотрудникам Комитета государственным доходов Армении будет предоставлено боевое оружие”, - сказал Гаспарян.

Заместитель председателя КГД отметил, что список сотрудников и оружия, имеющих право на ношение оружия, будет определен решением правительства.