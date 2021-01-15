Место, где возможно находится "чёрный ящик" с записями переговоров экипажа потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, нашло дистанционно управляемое подводное устройство, сообщает агентство Antara.

Как сообщает агентство, подводное устройство все еще работает на месте крушения, продолжаются поиски речевого самописца.

Во вторник водолазам удалось поднять со дна "черный ящик", но не сообщалось, какой именно: традиционно на воздушных судах используются два - для записи переговоров и для фиксации параметров полёта,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед тем, как самолет спикировал в воду. Считается, что борт упал неповрежденным, его обломки разбросало на небольшое расстояние. Авиационные аналитики сообщают, что самолет перед крушением резко отклонился от курса. Возможными причинами называются погодные условия, ошибка пилота и технический сбой.

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.