Досрочно прекращены полномочия генерального прокурора Арцаха

Досрочно прекращены полномочия генерального прокурора Республики Арцах Мгера Агаджаняна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Национального собрания Республики Арцах.

“15 января председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выступил с официальным сообщением, в котором говорится:

“Согласно п. 8 ч. 2 ст. 62 Закона “О прокуратуре”, 9 января генпрокурор представил в Национальное собрание заявление об отставке и в установленном порядке вновь представил его 15 января. Исходя из чего, с 15 января досрочно прекращены полномочия генерального прокурора Мгера Агаджаняна, согласно ч. 4 ст. 62 Закона “О прокуратуре”, - говорится в сообщении НС Арцаха.