Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

Следствие по факту ранения военнослужащего в Арцахе продолжается

Следствие по факту ранения военнослужащего в Арцахе продолжается

Продолжается следствие по делу военнослужащего Вардана Киракосяна, получившего огнестрельное ранение на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, в результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил замминистра обороны Армении Арман Саркисян.

“На данный момент проводится расследование. 13 января, около 12:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в центральном направлении, в результате грубого нарушения со стороны противника режима прекращения огня, огнестрельное ранение получил военнослужащий Вардан Вачаганович Киракосян 2000 г. р.

По данному факту в первом гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по пункту 13 части 2 статьи 34-104 Уголовного кодекса Республики Армения.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации