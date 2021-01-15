Следствие по факту ранения военнослужащего в Арцахе продолжается

Продолжается следствие по делу военнослужащего Вардана Киракосяна, получившего огнестрельное ранение на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, в результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны противника.

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил замминистра обороны Армении Арман Саркисян.

“На данный момент проводится расследование. 13 января, около 12:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в центральном направлении, в результате грубого нарушения со стороны противника режима прекращения огня, огнестрельное ранение получил военнослужащий Вардан Вачаганович Киракосян 2000 г. р.

По данному факту в первом гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по пункту 13 части 2 статьи 34-104 Уголовного кодекса Республики Армения.