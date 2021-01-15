В США установили личность мужчины, избившего полицейского у Капитолия

Спецслужбы установили личность человека, избившего полицейского флагштоком во время беспорядков в США у здания Капитолия, им оказался житель штата Арканзас, сообщает местный телеканал KATV со ссылкой на ФБР.

Как сообщает телеканал, личность Питера Франсиса Стегера была установлена после публикации видео с избиением в Twitter. Одно из видео демонстрирует, как Стегер несколько раз ударяет сотрудника полиции Вашингтона флагштоком с американским флагом, сотрудник полиции при этом лежит на земле.

Участники беспорядков протащили сотрудника полиции по ступенькам Капитолия, повалили на землю лицом вниз и начали наносить удары по голове и туловищу. Полное имя полицейского не раскрывается,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Все, кто находится там (в здании Капитолия) - изменники, предавшие страну. То, что находится в этом здании, может исправить только смерть", - говорит Стегер в одном из видео.

Один человек, опознавший Стегера на видео, сообщил властям, что разговаривал с ним после беспорядков. Стегер в ходе разговора заявил, что принял полицейского за участника ультралевого движения антифа, хотя на сотруднике была форма.

Как отмечает телеканал, Стегер арестован и предстанет перед судом в пятницу.

Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.