Процесс судебно-правовых реформ уже необратим: Рустам Бадасян

Процесс судебно-правовых реформ в Армении уже необратим.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Рустам Бадасян.

“Мы внедряем специализацию судей, осуществляющих судебный контроль за досудебными производствами (арест, обыск и т. д.) и специализацию судей, осуществляющих расследование коррупционных преступлений”, - написал Бадасян.

Министр юстиции сообщил, какие задачи решает законодательный пакет, одобренный на заседании правительства 14 января.

“В результате увеличения количества судей, прошедших проверку добропорядочности, гражданам и адвокатам уже не придется долго ждать осуществления правосудия.

Существует общественное недовольство, особенно в плане судебного контроля в ходе досудебного производства. Уверен, что в результате принятия этого решения поднимется и общественное доверие к судебной системе”, - написал Бадасян.