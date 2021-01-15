Twitter передаст официальные правительственные аккаунты команде Байдена после инаугурации

Руководство американской компании Twitter передаст официальные учетные записи в одноименной социальной сети президента и вице-президента США, а также Белого дома администрации демократа Джозефа Байдена после инаугурации. Как сообщает Арменпресс , соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

В документе указывается, что речь идет о пяти аккаунтах - @WhiteHouse (Белый дом), @POTUS (Президент Соединенных Штатов), @VP (Вице-президент), @FLOTUS (Первая леди) и @PressSec (Пресс-секретарь). "Сначала мы передадим доступ к официальным аккаунтам Национальному управлению архивов и документации, где публикации и хронология учетных записей будут храниться в открытом доступе, а их названия будут обновлены с тем, чтобы отражать то, что они перемещены в архив", - пояснило руководство Twitter.

Так, официальная учетная запись президента, которая на протяжении последних четырех лет принадлежала республиканцу Дональду Трампу, будет в архиве носить название @POTUS45, поскольку Трамп является 45-м президентом США. Трамп, несмотря на наличие официального президентского аккаунта в Twitter, до блокировки в этой социальной сети на прошлой неделе предпочитал пользоваться личной учетной записью.

"После того как процесс архивации будет завершен, Twitter передаст официальные учетные записи во владение администрации Байдена", - подчеркнули в компании. При этом наряду с пятью указанными учетными записями руководство Twitter впервые создаст еще одну - @SecondGentleman (Второй джентльмен). Доступ к ней получит муж избранной вице-президентом США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.