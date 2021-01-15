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Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса

Попова рассказала об обнаруженных в России мутациях коронавируса

Выявлено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим все мутации ... На сегодняшний день мы нашли там почти 1,5 тысячи мутаций (коронавируса - ред.) своих", - рассказала Анна Попова в рамках Гайдаровского форума.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, мутация, по словам главы ведомства, является абсолютно естественным процессом, "вирусы иначе не живут".


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