Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге 15 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

26 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран посетит Москву с рабочим визитом, в ходе которого встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Планируется продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию в Сирии и Афганистане», - сказала Захарова. В ходе министерской встречи будут обсуждены и другие вопросы, представляющие международный интерес, представляющие взаимный интерес.