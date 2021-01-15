В Арцах вернулись 49 264 человека

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В сопровождении российских миротворцев и военной полиции за один день вернулись в Арцах 210 человек, ранее покинувшие свои дома из-за боевых действий. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.

«Всего в Арцах вернулось 49 264 человека», - говорится в заявлении Минобороны. Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года войска российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе. База военных - 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Командиром миротворцев является генерал-лейтенант Рустам Мурадов.