В Доме-музее братьев Орбели открылась выставка «Спасение сокровищ Эрмитажа».

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Доме-музее братьев Орбели в Цахкадзоре открылась мультимедийная выставка «Спасение сокровищ Эрмитажа». Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки РА. Благодаря новым технологиям посетители дома-музея могут познакомиться с эпизодом, который считается поворотным в биографии Эрмитажа, узнать, как письмо Овсепа Орбели Сталину предотвратило продажу сокровищ Эрмитажа. Этим шагом он спас и передал в поколения шедевры мировой культуры, с которыми сегодня общаются посетители Эрмитажа.

Уникальные решения, реализованные с использованием мультимедийных технологий программы «Спасение сокровищ Эрмитажа», сделали музейную экспозицию более привлекательной, представив подвиг Овсепа Орбели в интересном формате. Следует отметить, что выставка создана при финансовой поддержке Центра “Медиа-инициативы” в рамках программы «ЕС для культуры. Более сильные сообщества и местные инициативы ».