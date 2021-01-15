Демократы в конгрессе одобрили план Байдена по стимулированию экономики

Демократы в конгрессе одобрили план избранного президента США Джо Байдена по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

"Пакет экстренной поддержки, объявленный будущей администрацией Байдена-Харрис, - это правильный подход", - говорится в совместном заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера.

"Мы приступим к работе сразу же с тем, чтобы превратить концепцию избранного президента Байдена в закон, который пройдет обе палаты конгресса и будет подписан (президентом)", - добавили Пелоси и Шумер.

В новом составе конгресса у демократов будет большинство в обеих палатах, что значительно облегчает принятие законопроекта.