Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 2 млн

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Германии выросло за сутки на 22 368, за все время пандемии инфекция была выявлена у 2 000 958 жителей ФРГ. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа умерли 1 113 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 44 994.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.

Дополнительно в регионах, где наблюдается наиболее сложная обстановка из-за коронавируса, запретили отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 км. К таким причинам относится, к примеру, посещение врача. Запрет действует в округах, где в течение недели на 100 тыс. жителей приходится 200 случаев заражения.