В Индонезии семь человек погибли и 600 пострадали из-за серии землетрясений

По меньшей мере семь человек стали жертвами серии землетрясений в Индонезии за прошедшие сутки, ранения получили около 600 человек. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на индонезийское Агентство метеорологии, за произошедшими в четверг на острове Сулавеси землетрясениями магнитудой 5,7 и 6,2 могут последовать мощные афтершоки, передает Арменпресс.

По его данным, в случае если новые подземные толчки будут сильнее уже зарегистрированных, существует угроза цунами. Индонезийские метеорологи заявили, что уже зафиксировали более 25 афтершоков.

Ранее Detik информировал со ссылкой на данные Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере три человека, 24 пострадали. Около 2 тыс. человек в Западном Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.

Агентство France-Presse сообщи ло со ссылкой на представителя местной спасательной службы, что под завалами обрушившегося здания больницы в административном центре провинции, городе Мамуджу, находятся более 10 человек.