Планируется нейтрализация неразорвавшихся боеприпасов в Мартуни, Аскеране и Айгестане

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха, 15 января с 10:00 до 17:00 саперные отряды - фундамент действующего в Арцахе центра гуманитарного разминирования планируют обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы в близлежащих населенных пунктах Мартуни. На территории общины Айгестан Аскеранского района. Как сообщает «Арменпресс», для получения дополнительной информации граждане могут позвонить по телефону 911 101 112.